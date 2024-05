Uitslag VT3 Emilia-Romagna: Piastri bezorgt McLaren 1-2tje, Perez crasht

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Imola is een feit. In deze sessie werden de laatste puntjes op de i gezet en er werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. Lando Norris was net iets langzamer en hij noteerde de tweede tijd. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

De derde vrije training begon rustig. De meeste coureurs bleven binnen, en er was niet veel actie op de baan. Alleen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri kwamen direct naar buiten. Al snel kregen ze gezelschap van de grote kanonnen van Ferrari en Red Bull.

Bij Ferrari koos men ervoor om Charles Leclerc en Carlos Sainz direct op de zachte banden naar buiten te sturen. Max Verstappen en Sergio Perez reden op de mediums, maar ze wisten de Ferrari's aardig bij te houden. Dat gaf een goed gevoel na een rampzalige vrijdag op het circuit van Imola.

Alonso

Langzamerhand werd het iets drukker op de baan in Emilia-Romagna. De coureurs reden rustig hun rondjes, en er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn. Fernando Alonso maakte met een harde knal een einde aan de rust. Hij vloog van de baan in Rivazza en hij knalde achterwaarts in de muur.

De rode vlag werd gezwaaid en de schade aan de Aston Martin was groot. Teleurgesteld droop Alonso af naar de pitlane, de monteurs moesten zich ook gaan voorbereiden op een zware klus. De schade aan de achterzijde was groot. Alonso was overigens niet de enige die moeite had met de laatste bocht, luttele seconden eerder vloog Logan Sargeant daar namelijk ook door het grind.

Chaos

Ook Oscar Piastri verslikte zich in de laatste bocht van Imola. Hij leek op weg te zijn naar de snelste tijd, maar hij schoot door het grind. De McLarens zagen er wel snel uit, en dat gold ook voor de Ferrari's. Red Bull leek zich te herstellen, waardoor men zich kan voorbereiden op een zeer spannende kwalificatie van later vandaag. Sergio Perez probeerde in de slotfase ook zijn tijd te verbeteren, maar hij raakte de muur in de chicane. Dit veroorzaakte een rode vlag en dat zorgde voor een late run voor de rest.

De overgebleven coureurs zorgden nog eventjes voor spektakel. De Ferrari's gingen wiel-aan-wiel Tamburello in, en Pierre Gasly duwde bijna Piastri van de baan. Kevin Magnussen moest door het gras gaan om een paar auto's in te halen, terwijl Lando Norris zich wist te verbeteren met een snelle tijd. Hiermee bracht hij McLaren in een zetel, ze zijn de favorieten voor de kwalificatie.