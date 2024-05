Magnussen aast op nieuwe Haas-deal

Kevin Magnussen kent nog geen spetterend seizoen in de Formule 1. De Deense Haas-coureur heeft tot nu toe één WK-punt gescoord, en hij is vaak langzamer dan zijn teamgenoot Nico Hülkenberg. Magnussen beschikt over een aflopend contract, maar hij wil niets liever dan een nieuwe deal tekenen.

Magnussen beleeft frustrerende weken in de Formule 1. De Deen moest in Miami een vervelende tactiek uitvoeren om zijn teamgenoot Nico Hülkenberg te helpen. Het leverde Magnussen een vrachtlading aan strafpunten op, en daardoor staat hij nu op de rand van een schorsing. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt, maar volgens de recente geruchten is de kans aanwezig dat hij volgend jaar niet op de grid staat.

Magnussen wil er alles aan gaan doen om een nieuw contract af te dwingen. De Deen is strijdbaar als hij met Motorsport.com zijn toekomst bespreekt: "Ik heb het idee dat ik hier nog niet klaar ben. Dat gevoel heb ik ook altijd al gehad. Ik ben hier nu al een aantal jaar en ik ben er zeker van dat we nog steeds niet onze volle potentie hebben benut. Ik ben net als de meeste coureurs al bezig met volgend jaar. Ik heb net gezegd wat ik denk van de optie om bij het team van Haas te blijven, wat volgens mij de meest logische optie is."