Haas sleept Steiner voor de rechter

Begin dit jaar vertrok Günther Steiner als teambaas van Haas. De Italiaan kreeg geen nieuw contract, en inmiddels lijkt het er op dat Haas en Steiner niet meer door één deur kunnen gaan. Haas klaagt nu Steiner aan vanwege zijn vorig jaar verschenen boek.

Na bijna tien jaar verliet Steiner begin dit jaar Haas. De Amerikaanse renstal verlengde zijn contract niet, en Steiner reageerde daar sportief op. Inmiddels is het wel duidelijk dat de twee partijen het niet meer zo goed met elkaar kunnen vinden. Eerder werd al duidelijk dat Steiner een rechtszaak is begonnen tegen Haas, omdat hij vindt dat hij nog recht heeft op een flink geldbedrag. Nu is ook Haas naar de rechter gestapt.

Handelsmerken

Uit rechtbankdocumenten van het Central District van Californië blijkt dat deze zaak draait om Steiners boek 'Surviving to Drive'. Haas Automation heeft Steiner en zijn uitgever Ten Speed Press voor de rechter gesleept, omdat ze vinden dat ze onrechtmatig hebben gehandeld door beelden te publiceren die in strijd zijn met de handelsmerkregels. Volgens Haas worden handelsmerken van het bedrijf onrechtmatig gebruikt door Steiner in het boek. Volgens hen maakt Steiner hier nog steeds winst op.

Schadevergoeding

Het Amerikaanse bedrijf stelt dat ze nooit hebben ingestemd met het gebruik van de handelsmerken van Steiner in het boek. Volgens Haas hebben ze Steiner op de hoogte gesteld van hun zorgen, maar hebben ze niet de gewenste antwoorden ontvangen. Ze eisen nu een schadevergoeding en ze hebben de rechtbank gevraagd om een juryrechtspraak toe te passen op deze zaak.