Vowles bereidt zich voor op Goodwood-run

Het team van Williams kondigde eerder dit jaar aan dat ze iets speciaals in petto hebben voor het Goodwood Festival of Speed. De Britse renstal zal niet alleen Logan Sargeant en Alexander Albon de heuvel opsturen, ook Lia Block en teambaas James Vowles komen in actie. Vowles heeft nu een stap gezet in zijn voorbereiding.

De coureurs en Vowles zullen allemaal de befaamde hillclimb van Goodwood gaan aanvallen in de FW08, de wagen waarmee Keke Rosberg in 1982 wereldkampioen werd. Williams deelt op sociale media dat Vowles een belangrijke stap heeft gezet in zijn voorbereidingen op het welbekende festival. Hij heeft voor het eerst plaatsgenomen in de FW08 en dat betekent dus dat men zijn stoeltje aan het prepareren is. Het is nog niet duidelijk op welke dag Vowles in actie komt.