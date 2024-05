Marko wil dat rust terugkeert bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing beleeft momenteel een onrustige periode. Op de baan gaat het naar wens, maar daar buiten rommelt het. Vorige week werd duidelijk dat Adrian Newey gaat vertrekken, en dat is een flinke tegenslag voor het team. Volgens Helmut Marko is het nu belangrijk om de rust terug te vinden.

Newey's vertrek vormt een nieuw hoofdstuk in de onrust van Red Bull. De Britse topontwerper speelde een belangrijke rol bij de successen van het team, maar hij gaat nu op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het hele jaar verloopt al onrustig voor Red Bull, nadat er een onafhankelijk onderzoek werd uitgevoerd naar teambaas Christian Horner en er geruchten rondgingen over een interne machtsstrijd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil zich nog niet bezighouden met toekomstscenario's. In een interview met zijn landgenoten van OE24 wordt Marko gevraagd of hij zich zorgen maakt over een mogelijk dreamteam bij Ferrari met Adrian Newey en Lewis Hamilton. Marko wil daar niet aan denken: "Met Newey hebben we het hier over een soort mythe, maar ik denk niet dat we een soort technisch ineenstorting zullen meemaken. We moeten ons nu echt concentreren op het wereldkampioenschap en we moeten ervoor zorgen dat we het team weer rustig krijgen."