Het Red Bull-avontuur voor Helmut Marko lijkt er definitief op te zitten. Het lijkt er sterk op dat de teamadviseur na dit jaar gaat vertrekken, nadat hij eerder al liet doorschemeren dat hij niet zeker was van zijn toekomst. Zijn vertrek lijkt geen invloed te hebben op de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull.

Marko geldt als een vertrouweling van het kamp Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een goede band heeft met Marko, en de teamadviseur bleef op zijn beurt tot het einde in de titel geloven. Marko maakte afgelopen weekend een teleurgestelde indruk na de seizoensfinale, en het feit dat hij zelf over zijn toekomst begon was opvallend.

Op maandag werd duidelijk dat Marko gesprekken had gevoerd met Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff, en dat ze eind dit jaar uit elkaar gaan. Marko was sinds 2005 betrokken bij het project, en wordt gezien als de ontdekker van veel grote talenten.

Wat betekent dit voor de toekomst van Verstappen?

Toen Marko begin 2024 bij het grofvuil leek te worden gezet door Red Bull, nam Verstappen het nog voor hem op. Nu lijkt het er niet op dat hij een vertrek gaat tegenhouden. Volgens De Telegraaf heeft het vertrek van Marko geen invloed op de toekomst van Verstappen bij het team.

Volgens de krant voelt Verstappen zich op dit moment erg op zijn plek en is hij blij met de manier waarop het team wordt geleid door Mintzlaff, zijn rechterhand Ahmet Mercan en teambaas Laurent Mekies. Daarnaast speelt ook zijn goede band met race-engineer Gianpiero Lambiase een rol. Verstappen werd dit jaar tweede in het wereldkampioenschap, maar kende een opvallend sterke tweede seizoenshelft.

Belangrijk jaar voor Red Bull

Hoe de toekomst van Verstappen eruitziet, is nog niet duidelijk. Hij beschikt over een contract tot en met 2028, maar weet ook dat Red Bull volgend jaar voor een enorme uitdaging staat. Ze gaan met een eigen motor rijden, die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Volgens De Telegraaf is de kans groot dat Verstappen bij Red Bull blijft, als het pakket competitief is.