user icon
icon

'Vertrek Marko heeft geen invloed op Red Bull-toekomst Verstappen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Vertrek Marko heeft geen invloed op Red Bull-toekomst Verstappen'

Het Red Bull-avontuur voor Helmut Marko lijkt er definitief op te zitten. Het lijkt er sterk op dat de teamadviseur na dit jaar gaat vertrekken, nadat hij eerder al liet doorschemeren dat hij niet zeker was van zijn toekomst. Zijn vertrek lijkt geen invloed te hebben op de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull.

Marko geldt als een vertrouweling van het kamp Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een goede band heeft met Marko, en de teamadviseur bleef op zijn beurt tot het einde in de titel geloven. Marko maakte afgelopen weekend een teleurgestelde indruk na de seizoensfinale, en het feit dat hij zelf over zijn toekomst begon was opvallend.

Meer over Red Bull Racing Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec

Op maandag werd duidelijk dat Marko gesprekken had gevoerd met Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff, en dat ze eind dit jaar uit elkaar gaan. Marko was sinds 2005 betrokken bij het project, en wordt gezien als de ontdekker van veel grote talenten.

Wat betekent dit voor de toekomst van Verstappen?

Toen Marko begin 2024 bij het grofvuil leek te worden gezet door Red Bull, nam Verstappen het nog voor hem op. Nu lijkt het er niet op dat hij een vertrek gaat tegenhouden. Volgens De Telegraaf heeft het vertrek van Marko geen invloed op de toekomst van Verstappen bij het team. 

Volgens de krant voelt Verstappen zich op dit moment erg op zijn plek en is hij blij met de manier waarop het team wordt geleid door Mintzlaff, zijn rechterhand Ahmet Mercan en teambaas Laurent Mekies. Daarnaast speelt ook zijn goede band met race-engineer Gianpiero Lambiase een rol. Verstappen werd dit jaar tweede in het wereldkampioenschap, maar kende een opvallend sterke tweede seizoenshelft.

Belangrijk jaar voor Red Bull

Hoe de toekomst van Verstappen eruitziet, is nog niet duidelijk. Hij beschikt over een contract tot en met 2028, maar weet ook dat Red Bull volgend jaar voor een enorme uitdaging staat. Ze gaan met een eigen motor rijden, die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Volgens De Telegraaf is de kans groot dat Verstappen bij Red Bull blijft, als het pakket competitief is.

dutchiceman

Posts: 5.514

Het voordeel voor een ander team is nu dat ze alleen Verstappen hoeven te contracteren. En niet Marko erbij.

  • 1
  • 9 dec 2025 - 12:21
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.380

    Max ziet dat de veranderingen verbeteringen zijn, zoals dat Horner weg is en nog een paar, Marko heeft de leeftijd om te stoppen, Max zal er vrede mee hebben.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 12:14
  • dutchiceman

    Posts: 5.514

    Het voordeel voor een ander team is nu dat ze alleen Verstappen hoeven te contracteren. En niet Marko erbij.

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 12:21
    • hupholland

      Posts: 9.509

      nee, maar dat hoefde sowieso niet...

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 12:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.011

    Ik heb met mijn ouwvriend Helmut hetzelfde als met ouwe afgetrapte schoenen.
    Je weet dat het tijd is om ze te verwijderen.....maar ze zitten nog te lekker om dat te doen.

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 12:29
    • Leclerc Fan

      Posts: 4.026

      Dat laatste klinkt best raar over Marko.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 12:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.011

      "Alleen jij mag over mij alles schrijven en zeggen"...aldus Helmut...

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 13:48
    • Larry Perkins

      Posts: 62.015

      Da's het voordeel dat Helmut en jij bij hetzelfde 'narren-gilde voor ouwe l*llen' zitten @Ouw...

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 13:55

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×