Middagupdate Bahrein: Verstappen doet rustig aan, Leclerc is razendsnel

De testweek in Bahrein is definitief geschiedenis. Op het circuit van Sakhir hebben de coureurs vandaag non-stop rondjes gereden. Door de problemen met de putdeksels in de ochtend, was er geen lunchpauze. In de middag kroop Max Verstappen wel achter het stuur en dat ging eigenlijk foutloos.

Omdat er geen lunchbreak was, moesten de teams zelf bepalen wanneer ze van coureur zouden wisselen. Sergio Perez en Carlos Sainz reden daarom eerst een aantal rondjes in de middag, alvorens ze het stuur overgaven aan hun teamgenoten. Max Verstappen draaide dus zijn eerste rondjes in de middag en dat ging goed. Hij noteerde een paar snelle rondjes en focuste zich daarna op de lange runs. Hij reed ruim een race-afstand.

Pechvogels

Ook bij de teams van McLaren en Sauber hadden ze kilometers nodig. In de ochtend kampten beide teams met technische problemen waardoor ze weinig meters konden maken in dat dagdeel. Nu mochten Oscar Piastri en Guanyu Zhou wel meters maken. Ze reden allebei ruim tachtig rondjes. Ook Nico Hülkenberg behaalde die mijlpaal, het team van Haas reed onder de radar veel rondjes. Zhou ging er in de slotfase nog eventjes goed voor zitten met een ouderwetse glory run.

Zachte banden

In de laatste minuten van de testsessie besloten meer coureurs hun geluk te beproeven met de zachte banden. Onder meer Yuki Tsunoda, Alexander Albon en George Russell deden dat. Verstappen zakte hierdoor uit de top drie, maar dat zal hem niet zoveel interesseren. Hij legt de focus op compleet andere zaken en bij Red Bull zullen ze tevreden zijn. Ferrari vond zichzelf terug aan de top van de tijdenlijst met Charles Leclerc. De Monegask reed veel rondjes en had de snelste tijd in handen, toch ziet men Red Bull als de grote favoriet.