Slecht nieuws voor Leclerc: vrijdag voorbij na megacrash

Charles Leclerc kent een vrijdag om snel te vergeten in Canada. In de eerste vrije training crashte hij hard, en het lijkt erop dat zijn dag voorbij is. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt dat hij de tweede vrije training moet missen.

Leclerc crashte in de eerste vrije training al na een kwartiertje. Hij verremde zich bij het ingaan van bocht 3, en hij besloot de grasstrook in te duiken. Dit bleek de verkeerd beslissing te zijn, want hierdoor verloor hij de macht over het stuur en knalde hij in de bandenstapel.

Hij beschadigde de voorzijde van zijn Ferrari, waarna hij over de baan schoot en achterwaarts in de betonnen muur eindigde. De schade aan zijn auto was groot, vooral omdat hij de muur op twee momenten had geraakt. Zijn monteurs moeten aan de bak, maar het lijkt erop dat de schade te groot is om vandaag nog te kunnen rijden.

Vasseur heeft slecht nieuws

Tussen de vrije trainingen door sprak Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur met de internationale media. Daar had hij slecht nieuws voor Leclerc: "Toen ik net de garage verliet, leek het erop dat we het chassis hebben beschadigd. Volgens de regels kunnen we dan niet deelnemen aan de tweede vrije training."

De conclusie van Vasseur is dan ook glashelder: "We moeten een aantal dingen gaan checken, maar ik denk dat de dag voorbij is voor Leclerc."

Alle focus op Hamilton

Vasseur kon niet voor de volle honderd procent bevestigen dat Leclerc niet in actie kan komen in de tweede vrije training. Als ze het chassis moeten vervangen, dan wordt het onmogelijk om deel te nemen aan de tweede training.

Alle druk komt hierdoor te liggen op de schouders van Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zal in de tweede training zoveel mogelijk data moeten verzamelen voor Ferrari, het is de verwachting dat Leclerc morgen wel weer kan rijden.