Sky-commentator pleit voor directe schorsing van Max Verstappen

De acties van Max Verstappen in de slotfase van de Grand Prix van Spanje blijft de tongen losmaken. Ook Martin Brundle heeft nu zijn mening gegeven, en stelt dat Verstappen direct een schorsing had moeten krijgen.

Verstappen kreeg in de slotfase van de Grand Prix van Spanje een zware straf voor de beuk die hij uitdeelde aan George Russell. Hij kreeg drie strafpunten op zijn superlicentie, waardoor hij nu op een totaal van elf strafpunten staat. Bij twaalf strafpunten in twaalf maanden volgt er direct een schorsing van één race.

Hadden de stewards Verstappen moeten schorsen?

Als het aan Sky Sports-commentator Martin Brundle lag, had Verstappen niet mogen racen in Canada. Brundle deelde zijn gepeperde mening bij zijn werkgever Sky Sports: "Het leverde hem drie strafpunten en een tijdstraf op. Ik zou hem de volledige vier strafpunten hebben gegeven. De stewards kunnen dat doen volgens de richtlijnen."

"Ik zou hem overigens het equivalent van een drive through hebben gegeven, een tijdstraf van dertig seconden. Ik zou niet hebben gekozen voor een zwarte vlag, omdat je niet alle feiten kent. Had hij een probleem met het stuur? Had hij een probleem met zijn gaspedaal? Het is een grote beslissing."

Is Verstappen goed weggekomen?

Als Verstappen was gediskwalificeerd, dan was het volgens Brundle een chaos geworden: "De geest is dan uit de fles. Ik denk dat ze best lief voor hem waren. Even ter herinnering voor iedereen, als ze hem de volledige vier strafpunten hadden gegeven, wat ze hadden kunnen doen, dan had dat geresulteerd in een schorsing voor één race."

Brundle trekt dan ook een opvallende eindconclusie. De Sky Sports-commentator is er duidelijk over: "Eigenlijk hebben de stewards dat niet uitgedeeld en hij is ermee weggekomen."

Russell accepteerde in Canada de excuses van Verstappen, en ze hebben een streep onder het moment gezet.