Alunni Bravi sluit Bottas niet uit voor 2025: "Hij is één van onze topkandidaten"

Sauber, dat in 2026 het fabrieksteam van Audi zal gaan worden, is nog altijd op zoek naar dé coureur die het zitje naast Nico Hülkenberg moet gaan innemen in 2025. Valtteri Bottas blijft een goede optie voor het tweede stoeltje bij het Zwitserse team, benadrukt teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi.

Wie wordt de teamgenoot van Nico Hülkenberg bij Sauber in 2025? Dat is nog altijd dé grote vraag. Carlos Sainz leek de grote kanshebber, maar de Spanjaard koos ervoor om te tekenen bij het team van Williams. Sinsdien zijn er veel namen voorbijgekomen die mogelijk de nieuwe teamgenoot van de Duitser kunnen worden bij Sauber. Dat komt vooral doordat het team nog niet heeft besloten wat voor type coureur er naast Hülkenberg moet komen te zitten. Volgens Mattia Binotto, die vorige maand werd aangetrokken als de nieuwe Chief Operating Officer en Chief Technical Officer bij Audi F1, kan het een ervaren coureur zijn, maar een jong talent is ook zeker niet uitgesloten.

Sauber-teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi werd in Azerbeidzjan gevraagd naar de kandidaten voor het zitje naast Hülkenberg. Hij bevestigt dat alle mogelijkheden nog open liggen voor het team. "We wegen alle opties af om uit te vinden wat de beste balans is tussen ervaring op de korte termijn en mogelijk jong talent op de langere termijn. Op beide gebieden zijn er kandidaten", vertelt de Italiaan tegenover Motorsport.com.

Kandidaten voor Sauber-zitje

Als we kijken naar de jonge talenten die genoemd worden, zitten daar enkele opmerkelijke namen tussen. Zo wordt Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto veelvuldig genoemd als kanshebber op het Sauber-zitje voor 2025. De Braziliaan, die afgelopen weekend in Bakoe de leiding in het F2-kampioenschap overnam van Isack Hadjar, is McLaren-junior, maar mag van het team uit Woking gaan onderhandelen met Audi.

Nu wordt ook de naam van Williams-coureur en -junior Franco Colapinto genoemd. Hij maakt het F1-seizoen 2024 bij het team uit Grove af als vervanger van de weggestuurde Logan Sargeant, maar heeft door de komst van Sainz geen zitje bij het Britse team voor volgend jaar. Zijn teambaas James Vowles wil er echter alles aan doen om hem aan het zitje bij Sauber te helpen voor 2025, en is bereid om de Argentijn uit te lenen aan het Zwitserse team.

Bottas ook kanshebber

Ook Valtteri Bottas wordt nog altijd genoemd als kanshebber op het zitje. De 35-jarige Fin, die bezig is aan zijn derde jaar bij Sauber, was zelf positief gestemd over zijn toekomst bij Sauber. Zijn teamvertegenwoordiger bevestigt nu dat de Fin een 'topkandidaat' is voor het zitje. "Valtteri is een uitstekende coureur voor ons team. We kennen hem heel goed", zegt Alunni Bravi over de Fin. "Hij zit al drie jaar bij het team en is natuurlijk één van onze topkandidaten, maar er zijn meer opties. We zetten alle voors en tegens op een rijtje. Mattia neemt een beslissing die niet alleen op 2025 is gebaseerd, maar ook op de langere termijn voor het Audi F1-project."