Sauber geeft verregaande interesse in Sainz toe

Carlos Sainz is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever voor volgend jaar. De Spanjaard loopt uit zijn contract bij Ferrari, en hij is in gesprek met meerdere teams. Sainz wordt al geruime tijd in verband gebracht met het Audi-project, en bij Sauber geven ze nu voor het eerst toe dat ze azen op Sainz.

Het team van Sauber wordt in 2026 omgedoopt tot het fabrieksteam van Audi. De Duitse autobouwer pakt de zaakjes zeer serieus aan, en ze willen een zo'n sterk mogelijke line-up hebben. In de afgelopen maanden werden Nico Hülkenberg en Carlos Sainz veelvuldig in verband gebracht met het project. Hülkenberg werd vorige week gepresenteerd door Sauber, en nu zijn alle ogen gericht op Sainz.

Topcoureur

Bij Sauber deden ze lang geheimzinnig over hun rijdersplannen. Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi geeft nu in gesprek met Motorsport.com toe dat Sainz op het lijstje van Sauber staat: "Iedereen weet dat er een topcoureur beschikbaar is op de markt, dat is Carlos Sainz. Ik denk dat iedereen Carlos graag aan boord wil hebben. Hij is een van de beste coureurs. Hij laat zien dat hij heel volwassen is, een goede coureur is om de auto te ontwikkelen en het team te helpen bij de ontwikkeling. Tegelijkertijd is hij heel consistent, en zeer sterk in zowel de kwalificatie als de race. Ik denk dat Ferrari in hem één van de beste coureurs heeft."

Geen haast

Alunni Bravi weet dat de interesse niet automatisch betekent dat Sainz naar zijn team komt. Hij houdt dan ook alle opties open: "We weten dat de rijdersmarkt niet alleen van ons afhangt. Het hangt af van verschillende factoren en er zijn veel teams in gesprek met de coureurs. Ik denk dat er veel verschillende opties zijn voor ons team. We gaan dingen evalueren, maar nu we Nico hebben aangekondigd is er geen haast om een keuze te maken. We staan nog helemaal aan het begin."