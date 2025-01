Sauber neemt afscheid van belangrijk kopstuk

Het team van Sauber neemt afscheid van een belangrijke naam. Ze hebben bekendgemaakt dat teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi eind deze maand gaat vertrekken bij Sauber. Het is een nieuwe stap in de hervorming van het team dat volgend jaar het fabrieksteam van Audi wordt.

Het team van Sauber staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Ze rijden dit jaar voor het laatst onder deze naam, en vanaf volgend jaar worden ze het fabrieksteam van Audi. Om deze verandering vorm te geven werden er meerdere namen aangetrokken. Het team had in de afgelopen jaren geen officiële teambaas, en ze hadden Alunni Bravi aangewezen als de zogenaamde teamvertegenwoordiger. Hij begon in 2017 bij het team als bestuurslid, en groeide uiteindelijk uit tot belangrijke vertegenwoordiger.

Vertrek

Nu is duidelijk geworden dat hij het team gaat verlaten. Eind deze maand gaat Alunni Bravi vertrekken, volgens het team gaat nieuwe avonturen najagen. Sauber heeft zijn opvolging al goed geregeld. Vorig jaar werd sportief directeur Jonathan Wheatley van Red Bull overgenomen, hij zal bij Audi de taak van teambaas op zich gaan nemen. Daarnaast werd voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto aangesteld in een leidinggevende functie bij het team.

Metamorfose

Audi heeft in de afgelopen maanden veel grote namen aangetrokken. Met Binotto en Wheatley hebben ze twee grote namen aangesteld. Het vertrek van Alunni Bravi komt dan ook niet als een verrassing. Sauber kende vorig jaar een teleurstellend seizoen, waarin ze op de laatste plaats eindigde in het constructeurskampioenschap. Ze namen afscheid van coureurs Guanyu Zhou en Valtteri Bottas, en ze hebben een nieuw rijdersduo aangesteld voor dit jaar. Ze hebben Nico Hülkenberg overgenomen van Haas, en ze hebben Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto weggehaald uit het opleidingsteam van McLaren. Whealtey vertrok eind vorig jaar bij Red Bull, en het is nog niet bekend wanneer hij precies aan de slag gaat bij Audi.