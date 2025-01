'Alunni Bravi gaat Hamilton helpen bij bijzonder project'

Het team van Sauber maakte vorige week het vertrek van Alessandro Alunni Bravi bekend. Hij fungeerde in de afgelopen jaren als teamvertegenwoordiger, maar hij gaat nu een nieuwe uitdaging aan. Het is onduidelijk wat deze nieuwe stap wordt, maar het is de verwachting dat hij wel in de racerij blijft werken.

Sauber maakte bekend dat Alunni Bravi de renstal eind deze maand gaat verlaten. Het nieuws kwam niet als een verrassing, aangezien Sauber bezig is met de transformatie naar het fabrieksteam van Audi. Jonathan Wheatley komt over van Red Bull, en hij gaat fungeren als teambaas. Afgelopen week werd duidelijk dat Wheatley van Red Bull eerder mag beginnen aan zijn nieuwe uitdaging.

Wat de nieuwe uitdaging van Alunni Bravi gaat worden, is nog niet bekend. Het lijkt er in ieder geval niet op dat hij uit de racerij gaat vertrekken. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport gaat Alunni Bravi Lewis Hamilton helpen bij een opvallend project. Hamilton wordt al geruime tijd in verband gebracht met het kopen van een MotoGP-team. Volgens de Italiaanse sportkrant kan Alunni Bravi Hamilton gaan assisteren met dit investeringsplan. Het is echter nog niet helemaal duidelijk welk team Hamilton zou willen kopen.

Belangrijke rol bij Brits team

Alunni Bravi wordt met meerdere projecten in verband gebracht. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer gaat hij namelijk aan de slag bij een Brits raceteam. Volgens het Italiaanse medium gaat het hier om een rol waarin hij zich voornamelijk gaat bezighouden met niet Formule 1-gerelateerde zaken, en wordt hij de plaatsvervanger van de CEO. Het is niet duidelijk om welk team het gaat, maar AutoRacer stelt dat er volgende week een aankondiging wordt verwacht. Alunni Bravi werkte in de afgelopen jaren bij Sauber, en was daarvoor werkzaam bij verschillende teams in de opstapklassen.