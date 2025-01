Voormalig Sauber-kopstuk stapt over naar McLaren

Alessandro Alunni Bravi heeft na zijn vertrek bij Sauber snel een nieuwe baan gevonden. De voormalig teamvertegenwoordiger gaat aan de slag bij het team van McLaren. Hij krijgt daar een rol meer op de achtergrond, maar hij verdwijnt niet uit de Formule 1.

Vorige week werd duidelijk dat Alunni Bravi ging vertrekken bij Sauber. In de afgelopen jaren fungeerde hij daar als teamvertegenwoordiger. Aangezien Sauber bezig is met het proces om het fabrieksteam van Audi te worden, wordt er flink georganiseerd. Met de komst van Mattia Binotto en de aanstaande komst van Jonathan Wheatley was Alunni Bravi's positie eigenlijk overbodig geworden. Volgens Sauber ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging, en die heeft hij nu gevonden.

Italiaanse media stelden al dat hij aan de slag zou gaan bij een Brits team. Nu is duidelijk geworden dat hij per 1 februari aan de slag gaat bij McLaren. Bij de renstal uit Woking gaat hij aan de slag als Chief Business Affairs Officer, en vanuit deze rol zal hij direct gaan rapporteren aan CEO Zak Brown. Het is een nieuwe rol binnen het team van McLaren en Alunni Bravi zal zich bezighouden met ondermeer commerciële zaken en de contracten van de coureurs.

Alunni Bravi zal vanuit deze rol ook het Driver Development programme van McLaren gaan overzien. Tegenover de komst van Alunni Bravi staat wel het vertrek van Steve Atkins, hij vertrekt om persoonlijke redenen en was in de afgelopen jaren werkzaam als Chief Communications Officer. Alunni Bravi heeft veel ervaring in de autosport, en werd recent ook in verband gebracht met een andere opvallende rol. Hij zou volgens een aantal geruchten Lewis Hamilton gaan helpen bij het investeren in een team in de MotoGP. Nu hij over een aantal weken gaat beginnen bij McLaren, lijkt het erop dat dit niet gaat gebeuren.