Opvallend: kritische Steiner naar stewards, steward trekt zich terug

Vlak voor de start van de derde vrije training stuurde de stewards twee opvallende documenten in de wereld in. De documenten gingen namelijk over henzelf en een aantal uitspraken van Haas-teambaas Günther Steiner. De Italiaanse teambaas had zich kritisch uitgelaten over het functioneren van de stewards.

Steiner was tijdens een mediasessie in Spanje kritisch op het functioneren van de stewards. Hij gaf aan dat er niemand kan worden ontslagen omdat het zijn van een steward geen echte baan is. Hij riep op om de stewards te professionaliseren. Vermoedelijk moet hij zich vanwege deze uitspraken melden bij de stewards. Daarna lieten de stewards weten dat ze steward Felix Holter niet deelneemt aan het verhoor van Steiner vanwege een mogelijk 'conflict of interest'.