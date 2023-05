Williams laat fans stemmen op Gulf-liveries voor Aziatische Grands Prix

Williams en sponsor Gulf kondigde eerder deze week aan dat ze vandaag iets speciaals zouden onthullen. Zojuist heeft de Britse renstal wereldkundig gemaakt waar deze aankondiging precies over ging. In samenwerking met Gulf zal er namelijk een speciale livery worden gekozen voor later dit jaar.

Via de website van Gulf kunnen de fans kiezen uit vier verschillende kleurstellingen. De winnende kleurstelling zal later dit jaar worden gebruikt in Singapore, Japan en Qatar. Dat betekent dus dat er dit weekend niet wordt gereden met een Gulf-kleurstelling. Veel fans dachten dat dit het geval was aangezien toenmalig Gulf-partner McLaren een aantal jaar geleden ook met een blauworanje livery reed in Monaco.