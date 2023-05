Haas past overalls aan voor thuisrace in Miami

Veel teams en coureurs kiezen dit weekend in Miami voor nieuwe kleuren. Veel coureurs rijden dit weekend met een eenmalig helmdesign en het team van Red Bull Racing heeft zelfs de livery aangepast. Het Amerikaanse team van Haas heeft voor hun eerste thuisrace van het jaar voor een andere aanpassing gekozen.

Haas heeft namelijk niet de livery aangepast, maar voor een nieuw racepak voor coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Hülkenberg en Magnussen rijden dit weekend in grijze overalls met een Miami-tintje, zo zijn er palmbomen toegevoegd aan het ontwerp. Hülkenberg heeft voor zijn eerste optreden in Miami tevens gekozen voor een nieuw eenmalig helmontwerp.

Introducing our special suits for the #MiamiGP weekend 馃嚭馃嚫#HaasF1 pic.twitter.com/53avelr5nq