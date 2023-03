Williams stelt nieuwe Chief Operating Officer aan

Het team van Williams werkt dit jaar met een compleet nieuw bestuur. Eind vorig jaar vertrokken meerdere kopstukken bij het team waaronder teambaas Jost Capito. Sinds vorige maand functioneert James Vowles als de teambaas van het team en deze week heeft men ook een nieuwe Chief Operating Officer aangetrokken.

Het team van Williams maakte namelijk bekend dat ze Frederic Brousseau hebben aangetrokken als de nieuwe COO. Brousseau begint in april met zijn nieuwe job, het wordt zijn eerste baan in de koningsklasse van de autosport. De nieuwe COO werkte in de afgelopen 26 jaar namelijk in de luchtvaart. Brousseau zal de leiding krijgen over het dagelijkse operationele beleid van Williams.