Albon zag puntenfinish niet aankomen: "Gehele race moeten vechten"

Tijdens de seizoensopener in Bahrein viel afgelopen weekend op dat het middenveld zeer dicht bij elkaar lag. Veel teams konden met elkaar vechten en dat leverde een aantal opvallende prestaties op. Williams-coureur Alexander Albon werd bijvoorbeeld tiende, hij zag dat zelf niet helemaal aankomen.

Het team van Williams reed veel rondjes tijdens de testdagen, maar dat betekent nog niet dat er ook grootste resultaten werden verwacht. Men wilde dan ook niet teveel grote voorspellingen doen en tijdens de kwalificatie werd al duidelijk dat er grote verschillen waren. Logan Sargeant miste op een haar na Q2 en Alexander Albon kon geen rondje neerzetten in dat tweede kwalificatiedeel.

In de Grand Prix kwam Albon als tiende over de streep en pakte hij daarmee dus direct een puntje. De Thaise Brit laat aan Motorsport.com weten dat hij dit niet zag aankomen: "Ik heb de gehele race moeten vechten voor mijn positie. Toen ik uit de pits kwam, moest ik gelijk pushen het was meer dan ik had gewild om de banden te sparen. Toen Pierre achter mij zat, probeerde ik zuinig om te gaan met mijn banden. Ik wist dat het niet goed was voor de banden en dat hij mij veel tijd zou gaan kosten. Ik kon niet veel doen, maar dat we met Alpine konden vechten is een goed teken."