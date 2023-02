Wie komen er in actie tijdens de eerste dag van de wintertest?

Over iets meer dan een uur gaat de eerste dag van de wintertest officieel van start. Naar verwachting zal het een drukke dag worden met veel actie op de baan. Bijna alle coureurs zullen vandaag in actie in Bahrein komen en aangezien er slechts drie testdagen zijn wordt de tijd eerlijk verdeeld.

Deze coureurs komen vandaag in actie:

Red Bull Racing:

Max Verstappen

Ferrari:

Carlos Sainz (ochtend)

Charles Leclerc (middag)

Mercedes:

George Russell (ochtend)

Lewis Hamilton (middag)

Alpine:

Pierre Gasly (ochtend)

Esteban Ocon (middag)

McLaren:

Oscar Piastri (ochtend)

Lando Norris (middag)

Alfa Romeo:

Guanyu Zhou (ochtend)

Valtteri Bottas (middag)

Aston Martin:

Felipe Drugovich (ochtend)

Fernando Alonso (middag)

Haas:

Nico Hülkenberg (ochtend)

Kevin Magnussen (middag)

AlphaTauri:

Yuki Tsunoda (ochtend)

Nyck de Vries (middag)

Williams:

Alexander Albon (ochtend)

Logan Sargeant (middag)