Haas weet opnieuw een Amerikaanse partner te strikken

Het Formule 1-team van Haas heeft opnieuw een partner van eigen bodem tot zich toegetrokken. In navolging van fastfoodketen Chipotle Mexican Grill heeft de Amerikaanse renstal nu kledingmerk TravisMathew op de partnerlijst gezet.

Het Formule-1 team van Haas kiest opnieuw voor Amerikaans. Nu is het de beurt aan kleding- en reismerk TravisMathews dat vanuit de zonnige staat Californië is uitgegroeid tot een van de meest populaire lifestyle kledingmerken in de Verenigde Staten. Via deze samenwerking met Haas hoopt TravisMathews haar voetstappen op internationaal vlak te kunnen zetten.

De kledingfabrikant zal de Formule 1-renstal met allerlei materialen voorzien dat voor een comfortabele reis zou moeten zorgen, zoals bijvoorbeeld lifestyle kleding, schoenen, rugzakken en reiskoffers.

Haas-baas Guenther Steiner laat via de officiële Haas-website weten blij te zijn dat TravisMathews het team van allerlei reisbenodigdheden zal voorzien. "Het is natuurlijk geweldig om opnieuw een Amerikaans bedrijf aan onze portfolio van partners toe te voegen, maar nog belangrijker is het dat wij als team vanaf nu volledig gekleed zullen zijn met hun betrouwbare, kwalitatieve, stijlvolle en comfortabele producten."