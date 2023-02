Live: De onthulling van de nieuwe Williams

Het onthullingscircus gaat vandaag in volle vaart verder. In navolging van de teams van Haas en Red Bull Racing toont vandaag Williams de nieuwe wagen aan de rest van de wereld. Iedereen kan meekijken naar de onthulling van de nieuwe wagen van Logan Sargeant en Alexander Albon. Bekijk hier de show die aan elkaar wordt gepraat door Will Buxton.

Bekijk de livestream via Youtube of via de Williams website.