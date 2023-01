Haas toont kleur: donkerzwarte livery met MoneyGram

Het nieuwe Formule 1-seizoen is vandaag officieel afgetrapt door het team van Haas. De Amerikaanse renstal toonde vandaag de livery van de nieuwe VF-23 aan de rest van de wereld. Ze zijn hiermee de eerste renstal die hun nieuwe kleuren voor het aanstaande seizoen tonen.

De VF-23 is de eerste auto uit de MoneyGram-periode. Het bedrijf is sinds dit jaar de titelsponsor van het team en de logo's zijn dan ook prominent aanwezig op de wagens waarmee Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg zullen gaan jagen op hernieuwde successen. MoneyGram moet Haas een financiële boost geven in de jacht op successen in de koningsklasse van de autosport.

De VF-23 is tevens de wagen waarmee Nico Hülkenberg zijn comeback maakt in de Formule 1. De Duitser reed in 2019 voor het laatst een volledig seizoen in de koningsklasse van de autosport. In de afgelopen jaren vulde hij zijn tijd met een paar invalbeurten bij Racing Point en Aston Martin en was hij een tijdje co-commentator bij Servus TV. Nu is de Duitser terug en gaat hij samen met Kevin Magnussen jagen op succes.