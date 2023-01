Officieel: Williams stelt Mercedes-kopstuk Vowles aan als nieuwe teambaas

Het team van Williams zat sinds het vertrek van Jost Capito zonder teambaas. De Britse renstal kondigde eerder deze week wel alvast de onthullingsdatum van hun nieuwe wagen aan, maar een nieuwe teambaas ontbrak. Daar is nu echter verandering in gekomen, men heeft namelijk James Vowles aangetrokken.

Vowles was in de afgelopen jaren werkzaam bij het team van Mercedes. Bij de Duitse succesploeg vervulde hij de rol van Motorsport Strategy Director. De Brit was bij Mercedes één van de kopstukken van het team en werkte sinds 2010 voor de renstal. Vowles stapt nu dus over naar Williams en gaat daar voor het eerst in zijn loopbaan de rol van teambaas op zich nemen. Hij begint op 20 februari, vlak voor de start van de wintertest, als teambaas.

Vowles wordt de opvolger van Jost Capito en het wordt zijn taak om het team naar een hoger niveau te brengen. Williams rijdt aankomend seizoen met Alexander Albon en debutant Logan Sargeant. In het persbericht van Williams spreekt een trotse Vowles zich uit: "Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan bij Williams. Het is een eer om bij een team met zo'n geschiedenis te gaan werken. Williams is een icoon van onze sport, een team waar ik veel respect voor heb. Ik kijk uit naar deze uitdaging."

