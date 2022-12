Hülkenberg toont geen medelijden met Schumacher: "Hebben geen band"

Nico Hülkenberg keert aankomend seizoen terug in de Formule 1. De Duitser volgt zijn landgenoot Mick Schumacher op bij het team van Haas. Er was het een en ander te doen over de transfer maar Hülkenberg haalt zijn schouders erover op. De Duitser geeft aan dat Schumacher toch wel zou worden opgevolgd.

Hülkenberg had in 2019 voor het laatst een permanent stoeltje in de koningsklasse van de autosport. De Duitser reed toen voor het team van Renault maar hij kreeg geen nieuw contract. In 2020 viel hij een aantal keer in bij het team van Racing Point vanwege positieve coronatests van Sergio Perez en Lance Stroll. Dit jaar viel hij bij Aston Martin in voor Sebastian Vettel die eveneens positief testte op het coronavirus.

Drivers parade

Hülkenberg voelt zich niet schuldig voor het feit dat zijn aanstaande comeback ten koste gaat van het zitje van zijn jongere landgenoot. Bij het Duitse RTL spreekt Hülkenberg zich uit: "We spraken elkaar niet vaak en daardoor wisselden we ook nooit echt ideeën uit. We maakten wel eens een praatje tijdens bijvoorbeeld de drivers parade. Dat kwam echter meer door het feit dat we dezelfde taal spreken."

Band

Ondanks zijn mindere prestaties in 2022 bleef Schumacher wel populair. Hij kan het goed vinden met Sebastian Vettel en volgens Hülkenberg is er nog een ander verschil: "Mick is ook van een andere generatie. We hebben nooit een echte band gehad zoals hij wel heeft met Vettel. Het is gewoon wat het is. Als ik het niet was geworden, dan was het misschien wel iemand anders. In deze sport draait het puur en alleen om prestaties. Als je dat doet, dan ben je een hot item. Als prestaties uitblijven, dan is het snel voorbij."