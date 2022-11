Video: Het feest bij Haas in beeld

Kevin Magnussen veroverde gisteren tot ieders verrassing de pole position in Brazilië. De Deens Haas-coureur mag de sprint van vandaag vanaf de eerste plaats starten. Het team van Haas was in ieder geval buiten gewoon blij nadat duidelijk werd dat Magnussen daadwerkelijk de pole had gepakt.

Magnussen had het geluk dat hij de snelste tijd had genoteerd voordat de rode vlag werd gezwaaid en voordat het begon te regenen. Vanuit de pitlane volgde Magnussen vervolgens het restant van de sessie, terwijl er langzamerhand een klein feestje ontstond in de pitbox bleef Magnussen rustig. Toen de tijd eenmaal was verlopen barstte er een klein volksfeest uit in de pitbox.