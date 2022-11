Marko vreest voor Schumacher: ''Haas gaat voor een veteraan''

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Haas F1 kiest voor nog een ervaren piloot naast Kevin Magnussen in 2023. Dat zou automatisch betekenen dat Mick Schumacher het veld moet ruimen.



Het contract van de Duitser loopt eind dit jaar af, maar geluiden over een langer verblijf, blijven uit. Recentelijk zei Guenther Steiner dat de kans dat Mick mag blijven 50/50 is, maar de openlijke kritiek van het team op de pupil vanwege de vele crashes doet Marko vermoeden dat Haas voor Hulkenberg gaat, die in 2022 nog twee keer inviel voor Sebastian Vettel.

''Wanneer een team een coureur zo massaal in het openbaar bekritiseert, laat zien dat er een gebrek aan vertrouwen is binnen het team'', zegt de Oostenrijker tegen RTL. Het is volgens hem dan ook ‘lastig om hier een verdere toekomst vorm te geven.''