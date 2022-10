Uitslag kwalificatie Mexico: Verstappen pakt pole position en verslaat Mercedes

Ook de kwalificatie in aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix zit er alweer op. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez ging de pole position naar Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd zojuist genoteerd door George Russell. De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Lewis Hamilton.

Q1

De eerste kwalificatiesessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez begon zeer rustig. Slechts de Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher kwamen direct de baan op. De toppers lieten nog eventjes op zich wachten maar na vier minuten barstte er een gejuich los op de tribunes, Sergio Perez kwam namelijk de baan op. Al snel regende het snelle tijden en viel vooral de pace van Valtteri Bottas op. De Mercedessen waren eveneens zeer snel onderweg. Mick Schumacher, Sebastian Vettel, de jarige Lance Stroll, Alexander Albon en Nicholas Latifi waren niet snel genoeg en vielen af.

Q2

Ook het tweede kwalificatiedeel begon zeer rustig. Pas na een paar minuten kwamen de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton als eerste de baan op. Russell voelde zich niet geheel comfortabel en klaagde over problemen met zijn remmen, desalniettemin ging hij zeer simpel door naar het derde en laatste kwalificatiedeel. Bij Red Bull besloot men voor een alternatief plan te kiezen, Perez werd voor zijn tweede run alleen de baan opgestuurd en dat plan werkte. Het was zeer close aan de top van het tijdschema, zelfs Valtteri Bottas deed mee in de strijd. Ook om de tiende plaats was de strijd zeer spannend. Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Kevin Magnussen vonden hun Waterloo in deze sessie.

Q3

In het derde en beslissende kwalificatiegedeelte in Mexico was het wel direct druk op het circuit. Het was overduidelijk dat het secondenspel in de tweede kwalificatiesessie naar meer smaakte. Ook nu waren het weer Mercedes, Ferrari en natuurlijk Red Bull waar alle ogen op gericht waren. Verstappen zette de toon en reed een zeer snelle tijd. In de tweede run waren alle ogen gericht op de snel ogende Mercedessen. Hamilton en Russell noteerden paarse sectortijden maar het had geen nut, Verstappen was namelijk sneller. Thuisrijder Sergio Perez moest genoegen nemen met de vierde plaats, Charles Leclerc was slechts zevende.