Brawn vindt Sauber de perfecte partner voor Audi

Eerder deze week maakte Audi bekend dat ze vanaf 2026 gaan samenwerken met het team van Sauber. De Zwitserse renstal zal dan gaan fungeren als fabrieksteams. Volgens Ross Brawn is dit een uitstekende keuze en kan Audi daar in de toekomst de vruchten van gaan plukken.

Het was al eventjes bekend dat Audi de sport in 2026 gaat betreden. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en Audi had al geruime tijd verregaande interesse in dat regelboek. Voorafgaand de Belgische Grand Prix werd het nieuws officieel gemaakt en gaf men aan dat er voor het eind van 2022 een partner zou worden gepresenteerd. Eerder deze week voegde Audi dus de daad bij het woord.

Formule 1-kopstuk Ross Brawn denkt dat dit een uitstekende keuze is van Audi. De ervaren Brit ziet het als een slimme zet en in gesprek met F1-Insider is hij duidelijk: "Ze kunnen heel erg succesvol gaan worden door te gaan samenwerken met een bestaand team. Je kan ook de verkeerde kant op gaan, zoals Toyota. Ze slaagden niet omdat ze de kennis van een bestaand team niet combineerde met hun eigen technologie. Die mix is juist zo enorm belangrijk. Sauber is het juiste team voor Audi."