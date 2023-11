Formule 1 keek niet naar het weer in Las Vegas: "Stonden we niet bij stil"

Aankomend weekend staat de langverwachte Grand Prix van Las Vegas op het programma. Het wordt naar alle verwachting een bijzonder weekend, ook omdat de temperaturen zeer laag zullen zijn. Ross Brawn was betrokken bij de onderhandelingen en hij geeft aan dat men niet heeft gekeken naar de weersverwachtingen.

De sessies in Las Vegas worden verreden in de avonduren. De stad ligt middenin de Mojavewoestijn, maar dat betekent niet dat het bloedheet zal zijn. De teams en coureurs krijgen juist te maken met extreem lage temperaturen. Het is namelijk de verwachting dat het ongeveer 8 graden Celsius gaat worden en het kan zelfs gaan regenen tijdens de eerste trainingen. Men vraagt zich af of hier wel naar is gekeken.

Ross Brawn was tot en met eind vorig jaar in dienst bij de Formule 1-organisatie. Hij was betrokken bij de onderhandelingen en aan talkSPORT laat hij weten dat er niet naar het weer is gekeken: "Iets waar we eerst niet bij stilstonden, maar waar Pirelli wel mee aan de slag is gegaan, is dat het in de nacht heel erg koud kan worden. Natuurlijk kan het een uitdaging zijn om in die temperaturen de auto aan de praat te krijgen. Pirelli heeft wat werk verricht om ervoor te zorgen dat de banden hiermee kunnen omgaan. Het worden uitdagingen die we nog nooit hebben gehad."