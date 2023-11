Brawn wijst McLaren aan als grootste uitdager voor Red Bull in 2024

Het team van McLaren is bezig met een zeer sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Britse renstal heeft in de loop van het jaar een aantal grote stappen gezet en inmiddels zijn ze het tweede team op de baan. Ross Brawn denk dat McLaren aankomend seizoen de grootste uitdager van Red Bull Racing kan zijn.

Red Bull heeft dit seizoen de touwtjes stevig in handen in de Formule 1, de Oostenrijkse renstal is extreem dominant en ze hebben slechts één Grand Prix niet gewonnen. McLaren heeft in de tweede seizoenshelft een aantal grote stappen gezet, ze begonnen aan het jaar in het achterveld en inmiddels vechten ze om de podiumplekken. Oscar Piastri schreef de Qatarese sprintrace op zijn naam en Lando Norris greep de sprintpole in Brazilië.

McLaren maakt veel indruk en ook Ross Brawn is onder de indruk. De Brit denkt dan ook dat McLaren volgend jaar een echte titelkandidaat kan worden. In gesprek met Reuters is Brawn duidelijk: "Ze hebben nu overduidelijk een veel sterkere organisatie. Ik wil Andrea Stella feliciteren. Hij was één van mijn engineers bij Ferrari. Ik ben erg onder de indruk van hoe hij de organisatie heeft geregeld. Ik denk dat ze met die verbetering een echte uitdager kunnen worden in het volgende seizoen. Ze hebben ook geweldige coureurs die elkaar pushen tot het uiterste."