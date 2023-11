Brawn adviseert Red Bull om Perez te vervangen

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. De Mexicaan kon zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden en het onderlinge verschil is dan ook enorm. Volgens Ross Brawn is het voor de spanning misschien beter als Red Bull op zoek gaat naar een vervanger voor Perez.

Verstappen domineert dit seizoen in de Formule 1. De Nederlander won dit jaar slechts drie Grands Prix niet en hij prolongeerde al in Qatar zijn wereldtitel. Terwijl Verstappen race na race won, worstelde Perez met zijn vorm. De Mexicaan kon het tempo niet bijhouden, hij kende een aantal ramzalige kwalificaties en hij moest daardoor veel inhaalraces rijden. Perez ontving veel kritiek, maar Red Bull heeft aangegeven dat hij in 2024 gewoon voor het team rijdt.

Competitief

Volgens Ross Brawn is het misschien beter als Red Bull toch op zoek gaat naar een andere coureur. De Britse oud-teambaas en Formule 1-legende legt zijn redenatie uit aan Talksport: "Wat ik eerlijk gezegd wel zou willen zien, is dat er iemand die competitiever is de kans krijgt in die andere auto. Helaas is Sergio Perez niet in staat gebleken om het gevecht met Max Verstappen aan te gaan bij Red Bull Racing."

Brawn vergelijkt de dominantie met die van Mercedes. De Duitse renstal heerste jarenlang in de Formule 1 en in 2016 zorgde dat voor een intens intern titelduel. Volgens Brawn is dat goed voor de sport: "Als je een dominante wagen hebt, dan kan je ook iemand in die auto zetten die ervoor zorgt dat het spannend blijft. Denk aan Nico Rosberg en Lewis Hamilton bij Mercedes. Dat was een geweldig jaar, ondanks dat Mercedes de sport domineerde."