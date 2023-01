Brawn blijft beschikbaar voor de Formule 1: "Gezegd dat mijn telefoon aanstaat"

Ross Brawn ging na afloop van het afgelopen Formule 1-seizoen met pensioen. De Brit werkte jarenlang in de koningsklasse van de autosport en was in de recente jaren één van de directeuren van de sport. Alhoewel Brawn met pensioen is, wil hij wel nog de sport helpen zodra dat nodig is.

Brawn was in zijn lange loopbaan betrokken bij de successen van de teams van Benneton, Ferrari en Brawn GP. Na zijn jaren al technisch kopstuk en teambaas maakte hij de overstap naar de organisatie van de Formule 1. In de afgelopen jaren verdween hij steeds meer naar de achtergrond en kondigde hij eind 2022 dan ook zijn pensioen aan en vertrok hij bij de Formule 1-organisatie.

Brawn geeft echter aan dat hij de sport niet de rug zal toe keren. De Brit wil altijd blijven helpen en hij is daar dan ook zeer eerlijk over. In gesprek met Motorsport.com deelt Brawn zijn plannen: "Ik zal de vinger aan de pols blijven houden. Stefano Domenicali is een goede vriend van mij. Ik heb tegen hem gezegd dat mijn telefoon gewoon aanstaat. Als er iets is waarbij ik kan helpen, en het kost niet al te veel tijd, dan doe ik dat met alle liefde. Het zal dan wel een adviserende rol zijn en geen actieve rol."