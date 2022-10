Uitslag VT2 Mexico: Russell snelste in door crash Leclerc verstoorde bandentraining

Ook de tweede vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez zit er alweer op. Net als vorige week werd er een bandentest afgewerkt en werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem werd de tweede plaats een prooi voor Yuki Tsunoda. De top drie in deze bandentraining werd compleet gemaakt door Esteban Ocon.

De tweede vrije training stond net als vorige week in het teken van de bandentest voor bandenleverancier Pirelli. Alleen de coureurs die hun wagen in de eerste vrije training moesten afstaan aan rookies mochten drie kwartier rijden op de normale banden. Alle coureurs uit de top drie, Russell, Tsunoda en Ocon, stonden in de eerste sessie dan ook aan de zijlijn. Ook Kevin Magnussen miste de eerste training maar door motorische schade kon hij geen rondje rijden op de normale compounds.

Leclerc

Het was voor de buitenwereld niet duidelijk wie er op welke band reed, de sessie was puur bedoeld voor het verzamelen van data voor Pirelli. Charles Leclerc zorgde er echter voor dat er veel kostbare testtijd verloren ging. De Monegaskische Ferrari-coureur ging de fout in en schoot achterstevoren de muur in. De Ferrari was zwaar beschadigd en de rode vlag werd gezwaaid. De sessie lag zeer lang stil en met een mogelijke regenbui op komst maakte men zich bij Ferrari veel zorgen.

Zhou

Bij de herstart van de sessie was het dan ook al snel druk en leek de regenbui langs het circuit te trekken. Alleen Nicholas Latifi maakte zich zorgen over de mogelijke bui maar volgens zijn engineer was er niets aan de hand. Hij kreeg gelijk maar de teams verloren wel nog meer kostbare minuten. In de slotfase viel namelijk ook Guanyu Zhou stil. De Chinees parkeerde zijn Alfa Romeo in Foro Sol met hydraulische problemen.