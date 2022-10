Wie is Logan Sargeant, de nieuwe aanwinst van het Williams Formule 1-team?

De eigenaren van de Formule 1 hebben eindelijk hun zin, met ingang van het seizoen 2023 staat er weer een Amerikaanse coureur aan de start. Hoewel, onder voorwaarde: Formule 2-coureur Logan Sargeant moet genoeg punten scoren om een superlicentie te bemachtigen. Daarvoor is een zesde plaats in het F2-kampioenschap benodigd. Gezien zijn huidige positie – derde – goed mogelijk.

Maar: wie is die Logan Sargeant eigenlijk? De 21-jarige Floridiaan, geboren op oudejaarsdag 2000, is relatief ongezien naar de koningsklasse gekropen. Eigenlijk is zijn geplande entree in de Formule 1 niets minder dan een godswonder, aangezien de deur-Europa aan het einde van het seizoen 2020 met een harde knal in het gezicht van de jonge Amerikaan werd dichtgesmeten.

Echter, een combinatie van goede timing, uitmuntend stuurwerk en een flinke lading mazzel heeft ertoe geleid dat Sargeant – mits het allemaal goed gaat bij de finaleronde van de Formule 2 in Abu Dhabi, maar reken maar dat daarvoor wordt gezorgd – inmiddels zijn eerste vrije trainingen mag afwerken in dienst van Williams. Morgen (vrijdag) springt-ie voor een tweede sessie en een tweede bonuspunt op de superlicentie in de FW44.

Geen verpletterende indruk

Logan Sargeant is het neefje van Henry Sargeant The Third, die tien getallen voor de komma verdiende op de energiemarkt. Henry’s broer Daniel is echter minder gefortuneerd. Als hij ziet dat zijn zoontje als degelijke karter op zijn negende oostwaarts trekt in de hoop het te maken in de Europese vierwielerwereld, kan hij enkel bidden dat het niet al teveel geld gaat kosten.

In 2015, als de Nederlander Jorrit Pex – familievriend van de Verstappens – het wereldkampioenschap karting bij de schakelkarts 125cc op zijn naam schrijft, grijpt het jonge talent Sargeant de wereldtitel in de juniorklasse (KFJ, wat nu OK Junior is) door Caio Collet en Clement Novalak te verslaan. Na een laatste (peperdure) kartjaar, waarin hij wederom op wereldniveau wint, stroomt de Amerikaan door naar de autosport.

Aanvankelijk maakt Sargeant geen verpletterende indruk. In het zwakke startveld van het Arabische winterkampioenschap van de Formule 4 kijkt hij vooral tegen de achtervleugel van latere kampioen Jonathan Aberdein aan, om in het Britse equivalent van die klasse na een compleet seizoen als derde te eindigen achter Jamie Caroline – wie kent hem niet – en ene Oscar Piastri.

Doorbraak

Via de Formule Renault Eurocup (2018, vierde) komt de Amerikaanse tiener bij het Formule 3-team van Carlin Buzz terecht, dat in het eerste jaar onder de huidige reglementen hopeloos rondzwalkt. Het team van talentwatcher Trevor Carlin krijgt een automatische uitnodiging dankzij haar Formule 2-bezigheden, een gunst die de familie Norris ze heeft gedaan, maar op de baan blijkt dat de renstal er helemaal niets te zoeken heeft.

Felipe Drugovich en Teppei Natori – toch ook geen koekenbakkers –, in 2019 de teammaten van Sargeant, krijgen even weinig voor elkaar als hun Amerikaanse collega. Sargeant moet genoegen nemen met een zeer teleurstellende negentiende plaats in het eindklassement, hij scoort niet meer dan vijf schamele puntjes. Toch is er een sprankje hoop: in de listige straten van Macau stuurt Sargeant zijn bolide naar een puike derde plaats.

De grote doorbraak volgt in 2020. Sargeant kletst zich binnen bij Prema Racing, de standaardkampioen van vrijwel iedere opleidingsklasse. Daar vormt de Amerikaan een team met de eerdergenoemde Piastri en het Deense talent Frederik Vesti. In het team, dat duidelijk op de hand van Piastri is, houdt Sargeant zich met twee overwinningen en dertien puntenscores uit achttien deelnames zeer behoorlijk op de been. In de slotrace kan hij zelfs nog kampioen worden, enkel botte pech voorkomt dat.

Remontada

Wat volgt, is niets. Geen Formule 2-team wil Sargeant hebben, want hij heeft geen geld. Hij flirt met Indy Lights, denkt erover om terug te keren naar zijn thuisland, als plots zich een kans voordoet bij het halfdode team van Charouz Racing. Goed, het is in de Formule 3, maar alles zal om Sargeant draaien. Aangezien er geen andere opties zijn, kan de net twintigjarige Logan niets anders dan zich richten op een derde jaar in de F3.

Gek genoeg wordt het seizoen 2021 door buitenstaanders hoger aangeslagen dan het jaar 2020, ondanks dat Sargeant in dat tweede jaar ‘slechts’ als zevende in het eindklassement finisht. De reden is simpel: Charouz is bepaald geen Prema en toch weet Sargeant zijn bolide met enige regelmaat naar een puntenfinish te sturen. Charouz, het lelijke eendje van 2020, beleeft een heuse remontada. De eerste race op het Sochi Autodrom resulteert zelfs in een overwinning. Sargeant is hot.

Terwijl ome Henry met man en macht probeert uit de media te blijven – de schandalen achtervolgen hem in hoog tempo, al kan het in zulke gevallen interessant zijn om te onderzoeken wie er baat bij heeft om die te lekken – staat Logan juist in de spotlights. De overname van Williams door het Amerikaanse investeringsbedrijf Dorilton Capital brengt hem de reddingsboei waarop-ie hoopte. Sargeant wordt als volleerd juniorrijder toegevoegd aan de Williams-academie en men gaat actief op zoek naar een Formule 2-zitje voor 2022.

Geluk

Die wordt gevonden, dankzij Carlin. Zoals gezegd: in de Formule 3 stelt het team niets voor, in de Formule 2 des te meer. Samen met Liam Lawson vormt de Amerikaan een gevaarlijk rijderspaar, dat zich geregeld mengt in de strijd om de overwinningen. Op Silverstone grijpt Sargeant zijn eerste F2-overwinning, op de Red Bull Ring erft hij de zege. Momenteel bezet de talentvolle twintiger een derde plek in de tussenstand, wat gezien zijn huidige puntenscore voldoende zou zijn om een superlicentie aan te vragen.

Er kwam een hoop geluk bij kijken – denk aan de situaties rondom de verkoop van Williams, de transfer van Piastri naar McLaren en het afketsen van de Colton Herta-deal – maar zonder geluk vaart niemand wel. Logan Sargeant zal nog minstens één keer geluk moeten hebben, wil hij in het voorjaar van 2023 zijn Formule 1-debuut maken. Maar gezien zijn recente verleden, moet dat niet al te moeilijk zijn.