Haas rijdt thuisrace met speciale livery

Het team van Haas rijdt dit weekend een thuisrace in Austin. Haas is immers een Amerikaanse renstal en ze willen de fans dit weekend dan ook trakteren op een goed resultaat. Speciaal voor dit weekend heeft men bij Haas dan ook gekozen voor een speciale eenmalige livery.

Aan de vooravond van het Amerikaanse Grand Prix-weekend presenteerde Haas de eenmalige kleurstelling. Op de wagen zijn de stars en stripes van de Amerikaanse vlag te zien. Deze symbolen komen tevens terug in de uitloopzones rondom het Circuit of the Americas. Ook zijn er dit weekend voor het eerst logo's van nieuwe hoofdsponsor MoneyGram te zien op de Haas. He bedrijf is vanaf 2023 de titelsponsor van Haas.