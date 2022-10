Haas kritisch op crashende Schumacher: "Dat heeft ons veel geld gekost"

De toekomst van Mick Schumacher in de Formule 1 is allesbehalve zeker. De Duitse Haas-coureur beschikt over een aflopend contract en het is nog alles behalve duidelijk of dat contract wordt verlengd. Haas-eigenaar Gene Haas is in ieder geval uiterst streng voor Schumacher en hij deelt een duidelijke boodschap.

Schumacher is bezig met zijn tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Duitser debuteerde vorig seizoen en bleef toen puntloos. Hij begon met de nodige crashes aan het huidige seizoen en zijn positie kwam onder druk te staan. Uiteindelijk scoorde hij zijn eerste puntjes maar dat betekent niet dat de vlag al uit kan, bij Haas hebben ze nog geen beslissing genomen over 2023.

Miljoenen

Teameigenaar Gene Haas is in ieder geval zeer kritisch op de prestaties van Schumacher. De Amerikaan wacht de zaakjes af maar is wel zeer duidelijk over de crashes in gesprek met Associated Press: "Als je in deze sport een soort van rookie bent, wordt dat gewoon niet toegestaan. Het is simpelweg te duur. Als je een foutje maakt in de rijderskeuze, strategische fouten maakt of fouten maakt in de bandenkeuze, dan kost dat je miljoenen."

Haas heeft veel vertrouwen in de stuurmanskunsten van de jonge Duitser. Toch kost Schumacher zijn team wel veel geld en punten. In Monaco, Saoedi-Arabië en Japan reed hij bijvoorbeeld veel schade. Gene Haas: "Ik denk dat hij heel veel potentie heeft maar je weet ook dat hij je een fortuin kost. Hij heeft veel auto's vernield en dat heeft ons veel geld gekost. Wij hebben dat niet. Als je veel punten scoort, je Max Verstappen bent en auto's vernielt, dan staan we zoiets toe. Als je achteraan start en auto's kapot maakt, dan is het heel erg moeilijk."