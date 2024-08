"Komatsu mag nieuw personeel aannemen van Gene Haas."

Het team van Haas is bezig met een zeer goed seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal boekt positieve resultaten, en dat zorgt voor tevredenheid. Teambaas Ayao Komatsu mag nu zelfs nieuw personeel gaan aannemen van teameigenaar Gene Haas.

Het team van Haas begon op een onrustige wijze aan het huidige seizoen. De Amerikaanse renstal nam afscheid van de populaire teambaas Günther Steiner en ze vervingen hem door Ayao Komatsu. Onder leiding van de Japanner zette Haas de weg omhoog in, en wisten ze een aardig hoeveelheid punten te scoren. Het zorgt ervoor dat ze nu op de zevende plaats staan in het constructeurskampioenschap.

Komatsu is blij met de huidige gang van zaken bij Haas. De Amerikaanse renstal is met afstand het kleinste team, maar binnenkort mogen ze nieuwe namen verwelkomen, zo legt Komatsu uit aan Motorsport.com: "We hebben laten zien dat we de prestaties kunnen verbeteren. We hebben de eigenaar met prestaties moeten overtuigen. Hij kijkt altijd naar hoe we beter kunnen worden en hoe we sneller kunnen worden. De sfeer is gewoon heel erg anders. En als de sfeer zoveel anders is, functioneren de mensen natuurlijk ook beter, en leveren ze betere prestaties. Dat is denk ik het grootste verschil." Volgens Komatsu mag hij van teameigenaar Gene Haas nu aan de slag gaan: "Hoewel we nu bezig zijn met een grote campagne, hebben we die mensen nog niet allemaal binnen."