Albon kritisch: 'Dit soort omstandigheden zijn oprecht gevaarlijk"

Alexander Albon was één van de coureurs die moest opgeven na de eerste ronde in Japan. De Thaise Williams-coureur werd geraakt in de eerste ronde en moest even later opgeven met motorproblemen. Albon parkeerde zijn wagen naast de baan en kon zijn weg terug naar het team gaan zoeken.

De eerste ronde op het kletsnatte circuit van Suzuka verliep allesbehalve rustig. In de eerste bocht spinde Sebastian Vettel en Carlos Sainz crashte vervolgens uit de race. Albon stond op dat moment al naast de baan nadat zijn Williams de geest had gegeven. De Thaise Brit was nogal kwaad na zijn uitvalbeurt in Japan.

Tien meter

Albon meldde zich na afloop van zijn korte race voor de camera's van de internationale media. De Thai besprak vooral de weersomstandigheden en gaf bij Sky Sports aan dat hij was geraakt door een andere coureur: "We konden misschien maar tien meter zien, maximaal. De auto's in het achterveld waren een soort pingpong aan het spelen, we konden de vorm van de baan namelijk niet zien. We gingen van links naar rechts op de rechte stukken, we wisten niet waar de baan was. Dat overkwam mij ook, ik zag niet waar ik was en ik raakte iemand."

Gevaarlijk

Albon weet ook niet zeker of het überhaupt een goed idee was om de race te starten in Suzuka. De kritiek op de wedstrijdleiding was niet mals vanwege onder meer de tractor op de baan. Albon: "Het is een lastige zaak. We willen niet dat er hetzelfde gebeurt als in Spa vorig jaar. Maar op hetzelfde moment zijn dit soort omstandigheden oprecht gevaarlijk. Met de auto van Sainz in het midden van de baan vind ik het nog bijzonder dat niemand flat-out ging."