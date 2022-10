Uitslag Grand Prix van Singapore: Perez wint uitgesteld spektakelstuk

De Grand Prix onder het kunstlicht van Singapore zit er alweer op. Op het stratencircuit in de Aziatische stadsstaat ging de zege uiteindelijk naar Sergio Perez. Achter hem kwam niemand minder dan Charles Leclerc als tweede over de lijn. Het podium werd compleet gemaakt door Carlos Sainz. Voorafgaand aan de Grand Prix kwam het met bakken uit de hemel. Hierdoor werd de start met 70 minuten uitgesteld.

Na de uitgestelde start van de Grand Prix was Sergio Perez direct de gevierde man. De Mexicaan pakte de leiding bij de start en was daarmee de enige Red Bull met een goede start. Max Verstappen schoot bijna in de antistall en verloor daardoor zeer veel posities. Ook Lewis Hamilton en Carlos Sainz hadden het zwaar en raakten elkaar lichtjes. De wedstrijdleiding besloot echter niet in te grijpen.

Safety Car

Terwijl Perez een gat trok en Verstappen aan een inhaalrace begon, ging het daarachter mis. Guanyu Zhou en Nicholas Latifi raakten elkaar waardoor ze allebei uitvielen. De verwachte Safety Car kwam hierdoor de baan op waardoor de eerste blikken gelijk richting de pitlane gingen. Niemand dook echter naar binnen, het was namelijk veel te vroeg voor slicks. Na de Safety Car zette Verstappen zijn inhaalrace voort en kwam hij vast te zitten achter Fernando Alonso.

Slicks?

De vragen naar de slicks vanaf de pitmuur werden steeds intensiever. Geen enkele coureur dacht daar echter aan, het was te nat op het stratencircuit. Verstappen pakte daarna een plekje want Alonso kreeg te maken met motorproblemen. De Spanjaard viel uit en de eerste Virtual Safety Car van de dag was een feit. George Russell had niets te verliezen en hij dook gelijk de pits in voor slicks.

Albon

De Brit worstelde men zijn banden maar hij bleef dapper doorzetten. Daarna was het vrijwel direct weer raak, Alexander Albon vloog de muur in maar kon zijn weg vervolgen. De schade was echter te groot waardoor hij uitviel. De tweede VSC kwam de baan op. Niet lang daarna was het tijd voor de derde VSC, Esteban Ocon viel uit met grote motorproblemen. Bij de herstart ging Verstappen bijna te vroeg op zijn gas.

Hamilton in de fout

Het spektakel was daarna nog lang niet voorbij. Het was nu de beurt aan Lewis Hamilton om de fout in te gaan. De normaal zo rustige zevenvoudig wereldkampioen verremdde zich en raakte de muur. Hij kon zijn weg vervolgen en kwam tussen Verstappen en Norris weer de baan op. Hij moest daarna de pits opzoeken voor een nieuwe vleugel. Zijn concullega's deden dat echter ook om naar de slicks te wisselen.

Stewards

McLaren profiteerde daarna van een nieuwe SC. Het was dit keer namelijk een crash van Yuki Tsunoda die daar voor zorgde. De Japanner ging rechtdoor en raakte de muur. Achter de Safety Car ging Perez mogelijk de fout in, het was onduidelijk voor wat precies, en hij mag zich na de race melden bij de stewards. Na de SC was het spektakel echter niet voorbij want Verstappen schoot rechtdoor en Russell liep een lekke band op.