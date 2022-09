Albon keert weer terug in Singapore: "Ik onderschat het niet"

Het lijkt erop dat Alexander Albon aankomend weekend gewoon weer in actie gaat komen. De Thaise Williams-coureur moest bijna drie weken geleden de Italiaanse Grand Prix missen vanwege een blindedarmontsteking. Nyck De Vries verving Albon in Monza en de Nederlander scoorde direct punten bij zijn debuut.

De Vries bereidde zich in de afgelopen weken tevens voor op een mogelijke deelname aan de Grand Prix van Singapore. Het was immers nog niet duidelijk of de Thai wel op tijd fit zou zijn voor de race van aankomend weekend. Albon zelf lijkt uit te gaan van deelname aan de fysiek zware race in de Aziatische stadsstaat.

Dankwoorden

Albon laat vandaag weten dat hij ervan uit gaat dat hij dit weekend gewoon aan de start verschijnt van de Grand Prix. De Thaise Brit wordt geciteerd door Autosport: "Ik wil ten eerste iedereen bedanken voor de berichten en de steun tijdens het Italiaanse Grand Prix-weekend. Mijn voorbereiding voor Singapore was iets anders dan normaal maar ik voel mij goed en ik heb het idee dat ik alles heb gedaan om fit te zijn voor een van de meest zware races van de kalender."

Onderschatten

De kans is natuurlijk wel aanwezig dat Albon tijdens het weekend merkt dat hij toch niet fit genoeg is om deel te nemen aan de Grand Prix. Hij weet zelf ook dat het geen walk in the park gaat worden: "Ik onderschat de uitdaging niet maar ik kijk ernaar uit om vrijdag de baan op te gaan. Het is een fantastisch stratencircuit en het ligt het dichtstbij mijn thuisland Thailand. Ik ben blij dat ik hier ben en dat ik de fans weer kan gaan zien."