Max Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. Het wordt een zware opgave, want McLaren is veel sneller dan Red Bull. Toch hebben veel mensen vertrouwen in hem, voormalig Red Bull-talent Jaime Alguersuari vindt het zelfs de beste coureur aller tijden.

Verstappen heeft in de afgelopen jaren een vrachtlading aan records verbroken. De Nederlander was in de afgelopen jaren haast onverslaanbaar, en dat leverde hem al vier wereldtitels op. Als hij dit jaar zijn vijfde titel weet te pakken, dan is hij definitief één van de beste coureurs aller tijden. Alleen Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher en Lewis Hamilton wisten namelijk vijf titels of meer te pakken.

Beste coureur ooit

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een lastige seizoenstart achter de rug, maar het vertrouwen is groot. Voormalig F1-coureur Jaime Alguersuari is duidelijk in gesprek met talkSPORT: "We moeten vaststellen dat Max de beste coureur aller tijden is. Dat komt door zijn opleiding, ervaring en mindset. Het is ongelooflijk om te zien wat hij deed in Australië, vooral met een auto die momenteel geen benchmark is. Hij is gewoon in staat om in elke situatie of bij elk probleem beter te rijden dan wie dan ook. Zo simpel is het."

Van alle markten thuis

Alguersuari maakte zelf ook jarenlang deel uit van de Red Bull-familie. Hij kent het team, maar geniet nu vooral van Verstappen: "Zijn intelligentie, hoe hij de auto leest, hoe hij de auto voelt, hoe hij omgaat met de banden en de race, hoe hij presteert als hij niet in de auto zit en de dynamiek begrijpt. Het is veel in de Formule 1, inclusief al het werk dat wordt verricht achter de schermen. Als je je helm afzet, ga je terug naar de fabriek en wil je erachter komen hoe de auto moet presteren en hoe je hem moet afstellen."