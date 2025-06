'Max Verstappen weet dat hij de titelstrijd heeft verloren'

Max Verstappen hoopt dit seizoen zijn vijfde wereldtitel te kunnen pakken in de Formule 1. De kans dat dit gaat gebeuren is klein, want de McLarens zijn veel sneller. Volgens Jaime Alguersuari realiseerde Verstappen zich tijdens de Grand Prix van Spanje dat de titelstrijd voorbij is.

Verstappen verloor in Spanje zijn kalmte in een chaotische slotfase. Na een aantal tactische fouten en incidenten deelde hij op de baan een beuk uit aan George Russell. Hij ontving een fikse tijdstraf waardoor hij terugviel naar de tiende plaats. Daarnaast kreeg hij ook nog drie strafpunten op zijn superlicentie, waardoor hij nu op de rand van een schorsing staat.

McLaren is beter

De Spaanse oud-coureur Jaime Alguersuari maakte jarenlang onderdeel uit van de Red Bull-familie. In de After Lap Podcast legt hij uit wat er speelt bij het team: "Het wereldkampioenschap is praktisch over, en Red Bull weet dat. De hele Formule 1 weet dat, want het gaat een tweestrijd worden."

Alguersuari wijst naar McLaren: "Er is één team met superieure technische en technologische capaciteiten, en daar profiteren ze op het ene circuit iets meer van dan op de andere baan. Als je op een solide en krachtige manier de leiding neemt, dan ben jij degene die alles in je voordeel heeft, en dat valt het ook meestal jouw kant op."

Is de titelstrijd al gestreden?

De Spaanse voormalig Formule 1-coureur denkt dat Verstappen dit inmiddels ook doorheeft: "Als je dat niet kan doen, dan neem je risicovolle beslissingen. Soms gaat dat fout. Dat zagen we in Barcelona, en dat gaan we ook in andere Grands Prix zien als het nog niet helemaal is ingedaald dat het voorbij is. Ik denk dat dit het eerste weekend was waarin Max zich realiseerde dat het voorbij is."

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met 137 WK-punten. Oscar Piastri voert de titelstrijd aan met 186 punten.