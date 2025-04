Red Bull-adviseur Helmut Marko staat bekend om zijn harde stijl. De Oostenrijker kan hard en direct zijn, en dat levert hem veel kritiek op. Voormalig Red Bull-talent Jaime Alguersuari vindt dat Marko vaak te ver gaat, en hij stelt dat de FIA harder moet straffen.

Marko staat bekend om zijn harde aanpak van de Red Bull-talenten. Dit schiet in het verkeerde keelgat bij Alguersuari, die tussen 2009 en 2011 46 Grands Prix reed voor Toro Rosso. Marko's reactie na de crash van Isack Hadjar in Australië zorgt voor frustratie bij de Spanjaard. Hadjar barstte daar in tranen uit, maar Marko vond dat vooral gênant. Hadjar werd uiteindelijk getroost door de vader van Lewis Hamilton.

Zwaarder straffen

Alguersuari vindt dit een goed voorbeeld van de werkwijze van Marko. De Spaanse oud-coureur vindt dat Marko veel te ver gaat, zo legt hij uit bij talkSPORT: "Ik vind eigenlijk dat de Formule 1 en de FIA sommige opmerkingen moeten bestraffen. Je kan wel streng en gedisciplineerd zijn, maar je mag culturen, religies en andere landen niet beledigen. Het wordt bestraft in het voetbal en bij veel andere sporten. Hetzelfde zou moeten gelden voor de Formule 1 in het belang van het imago van de sport."

Transparantie

Volgens Alguersuari moet de Formule 1 op dit punt strenger gaan ingrijpen. Marko kreeg eerder wel een waarschuwing, omdat hij een opmerking had gemaakt over Sergio Perez en Zuid-Amerikanen. Alguersuari gaat verder met zijn verhaal: "Het moet een transparante sport zijn en we ontwikkelen ons allemaal als mensen, sporters en teams. Op een bepaalde manier verdedig ik Marko, maar ik ben ook kritisch op hem over sommige opmerkingen en aspecten."

Hulp van Marko

Alguersuari moet echter wel bekennen dat Marko belangrijk voor hem is geweest: "Ik moet zeggen dat Marko heel veel heeft betekend in mijn leven. Hij was mijn universiteit. Ik ben niet zijn vriend, maar ik vind het niet erg dat hij zoveel druk op me heeft gelegd. Hij maakte me sterker. We hadden geen vriendschappelijke band, omdat het niet nodig was. Hij bracht me wel in een bepaalde zone."

De Spaanse oud-coureur komt met een voorbeeld. Hij wijst naar een moment in 2008, toen hij vocht voor de titel in de Britse Formule 3: "Voor de laatste race op Donnington Park belde hij me op, maar dat was geen steun. Sterker nog, het was best bedreigend. Hij zei dat ik uit het programma zou liggen als ik de titel niet won. Dat zou het einde van mijn loopbaan betekenen. Het telefoontje duurde één minuut en ik won de titel."