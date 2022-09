Lammers: "Ik denk dat Williams al iemand anders onder contract heeft dan De Vries"

Zelfs zijn zeer indrukwekkende Formule 1-debuut op Monza garandeert Nyck de Vries misschien geen fulltime racestoeltje in 2023. In de F1-paddock waren veel mensen die applaudisseerden voor de manier waarop de 27-jarige Nederlander zijn plotselinge F1-kans aanpakte.

De Vries stapte onverwachts in bij Williams als vervanger van Alexander Albon, die een blindedarmontsteking had en daardoor in het ziekenhuis lag. De Fries reed naar een negende positie tijdens de race, wat hem twee WK-punten opleverde en hij versloeg teamgenoot Nicholas Latifi.

Zijn manager en Mercedes-teambaas Toto Wolff was uitermate tevreden: "Niki Lauda zou zijn hoed hebben afgenomen. Ik denk dat als één van de teams die nog een vrije stoel heeft hem nu niet contracteert, ik de wereld niet meer begrijp.

Politieke spelletjes

Of dat ook echt gebeurt, is echter iets heel anders. De meest voor de hand liggende plek voor de Vries is bij Williams, op de plaats van het Canadees Latifi. Voormalig Nederlandse F1-coureur Jan Lammers vermoedt echter dat Williams andere plannen heeft voor 2023 - met Capito die eerder in het weekend in Monza lovende woorden had over Mick Schumacher.

In gesprek met de NOS zei Lammers: "De Vries racete vroeger tegen coureurs als Leclerc en hij deed niet onder voor hen. Het moet pijn hebben gedaan om vanaf de zijlijn toe te moeten kijken. Het zou geen verrassing zijn als hij volgend jaar voor Williams rijdt, aangezien logica en gezond verstand zeggen dat Albon en de Vries een geweldige combinatie zouden zijn. Maar ik krijg de indruk dat ze al een contract hebben met iemand anders."

Capito ontkent dat niet, maar wil er verder weinig over kwijt en zegt dat de toekomst vooral aan Nyck zelf is.