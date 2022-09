Onboards laten zien dat De Vries goed wegkwam achter de Safety Car

Nyck De Vries kende afgelopen weekend in Monza een uitstekend debuut. De Nederlander werd last minute opgetrommeld als invaller bij Williams. Alexander Albon had een blindedarmontsteking en De Vries moest op zaterdag ineens instappen. De Nederlander werd negende maar kwam tijdens de Safety Car-fase wel goed weg.

De Vries moest zich na afloop van de race melden bij de stewards. Hij zou zich niet helemaal goed aan de deltatijd hebben gehouden. De stewards deelden slechts een reprimande uit en namen het debuut van De Vries mee in hun beslissing. De Vries mocht zijn punten behouden en was daar zeer tevreden mee.

Uit zijn onboardbeelden blijkt dat zijn race ook heel erg goed in tranen had kunnen eindigen. Op de onboards van De Vries is te zien hoe het twee keer bijna fout gaat achter de Safety Car. Eerst moet De Vries anticiperen op een plotselinge remactie van Pierre Gasly. De Nederlander kan net op tijd weg sturen en voorkomt een crash. Even later gebeurt hetzelfde en komt De Vries wel heel dichtbij de kraan die de gestrande wagen van Daniel Ricciardo verwijderd.