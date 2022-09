Uitslag Grand Prix van Italië: Verstappen breidt voorsprong uit, De Vries pakt punten

De Grand Prix op het circuit van Monza is alweer voorbij. Op het iconische hogesnelheidscircuit in Italië ging de zege uiteindelijk naar Max Verstappen. Achter hem werd de tweede plaats een prooi voor niemand minder dan Charles Leclerc. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door George Russell.

Polesitter Charles Leclerc begon zeer goed aan de thuisrace van zijn werkgever Ferarri. De Monegask zag dat George Russell goed begon aan zijn race. Leclerc lette echter goed op en zag dat Russell wijd ging in de eerste bocht. Russell schoof de schuld in de schoenen van zijn Ferrari-concurrent maar de stewards dachten niet aan een straf. Ook Verstappen begon zeer goed aan zijn race en lag al na twee rondjes op de derde plaats.

Perez

Verstappen reed wederom foutloos en had in rondje vijf alweer de volgende coureur te pakken. De Nederlander greep de tweede plek ten koste van George Russell. Verstappens teamgenoot Sergio Perez was inmiddels bezig met een aardige inhaalrace. Al snel kwam de Mexicaan binnen en het leek al eventjes einde verhaal te zijn. De remmen van Perez rookten ernstig waardoor de vrees voor een uitvalbeurt bestond.

VSC

Perez kon echter zijn weg vervolgen maar dat gold niet voor Sebastian Vettel. De Duitse Aston Martin-coureur moest zijn wagen parkeren naast de baan met motorproblemen. Ferrari profiteerde direct van de korte Virtual Safety Car-fase en Leclerc maakte zijn pitstop. Hij was net op tijd want op het moment dat hij de pitlane uit kwam rijden werd de groene vlag alweer gezwaaid. Verstappen was inmiddels aardig onderweg.

Strategie

Maar de Monegask was overduidelijk onderweg met een andere strategie dan Verstappen. Opvallend genoeg overlegde Ferrari weer veelvuldig met Leclerc over de strategie. Na de serie pitstops had Verstappen de leiding in handen en probeerde Ferrari hem onder druk te zetten. Leclerc wisselde in de 33ste ronde naar de zachte banden en zette de jacht in, tevergeefs zo bleek na afloop.

De Vries

Lance Stroll en Fernando Alonso waren inmiddels uitgevallen toen er in de laatste rondes nog iets opmerkelijks gebeurde. Daniel Ricciardo viel uit en de Safety Car kwam de baan op. Veel coureurs doken de pitlane in voor verse banden maar ook dit was tevergeefs. De race finishte achter de SC en dat was goed nieuws voor De Vries. De Nederlandse Williams-invaller greep de negende plek en pakte punten. Het was een historisch resultaat, nog nooit eerder eindigen er twee Nederlanders in de punten.