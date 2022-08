Uitslag VT3 België: Perez nipt sneller dan Verstappen

De laatste vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps zit er alweer op. Op het Belgische Grand Prix kregen de heren coureurs nog één keer de kans om zich perfect voor te bereiden op de kwalificatie van later vandaag. De snelste tijd werd genoteerd door Sergio Perez. De tweede tijd werd een prooi voor Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Zoals gewoonlijk was het direct druk bij de start van de derde vrije training in België. Lewis Hamilton trapte de sessie af en kreeg direct gezelschap van onder andere Sergio Perez. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden echter geen haast, pas na vijventwintig minuten kwamen ze de baan op. Ook Haas-coureur Kevin Magnussen deed rustig aan en kwam pas na twintig minuten het circuit op.

Pechvogels

De andere Haas van Mick Schumacher kende een lastige derde vrije training. De Duitser moest snel terugkeren in de pits vanwege sensorproblemen. Schumacher noteerde slechts zes rondjes in de training in de wetenschap dat hem een motorstraf wacht voor de kwalificatie. Ook zijn landgenoot Sebastian Vettel had geen foutloze sessie. Vlak na het vallen van de vlag meldde hij zijn team dat er een probleem was met zijn Power Unit.

Verstappen

Max Verstappen rijdt in ieder geval rond met nieuwe onderdelen aan zijn Power Unit. De Nederlander ontvangt immers een gridstraf voor het gebruiken van te veel motoronderdelen. Een extra straf bleef overigens uit nadat hij zich gisteren wederom bij de stewards moest melden. Ook in de derde vrije training maakte hij het spannend, hij had mogelijk gele vlaggen genegeerd. De Nederlander gaf aan dat hij geen vlaggen had gezien waarna zijn engineer naar een soortgelijke situatie in Qatar vorig seizoen verwees. Ook dit moment liep met een sisser af.

Perez

Verstappens teamgenoot Sergio Perez leeft met een goed gevoel naar de kwalificatie toe. De Mexicaan verraste velen door in de absolute slotfase de snelste tijd van de sessie af te snoepen van Verstappen. Perez krijgt geen motorstraf en weet dus dat hij vanmiddag één van de favorieten is voor de pole position. De Mexicaan kan met vertrouwen over zijn schouder kijken, Ferrari was veel langzamer.

Ferrari

Ferrari-coureur Carlos Sainz ontvangt eveneens geen motorstraf maar zijn derde vrije training zal hem niet blij maken. De Spanjaard was bijna een seconde langzamer dan Perez. Zijn teamgenoot Charles Leclerc krijgt wel een motorstraf en maakte het eveneens nog bonter. In de slotfase van de sessie schoot hij van de baan in de tweede sector. Hij kon zijn weg wel vervolgen maar toch had hij een rode vlag veroorzaakt."