Haas en Schumacher pas na de zomer in gesprek over contractverlenging

Mick Schumacher is momenteel bezig met een redelijk seizoen. De Duitse Haas-coureur reed in de eerste races zeer veel schade maar herpakte zich daarna. Meermaals eindigde hij in de punten en kon hij zon teamgenoot Kevin Magnussen aardig bijhouden. In tegenstelling tot Magnussen heeft Schumacher nog geen contract voor volgend jaar.

De Duitse coureur is nog steeds onderdeel van de juniorenploeg van Ferrari en de Italiaanse renstal is dan ook één van de redenen dat Schumacher voor Haas rijdt. Haas rijdt immers met Ferrari-motoren en Schumacher is het grote talent van Ferrari. Toch gaat Haas over de contracten van hun coureurs, Schumacher heeft nog geen contract voor volgend seizoen. Het was de bedoeling dat men in de zomerbreak met elkaar in gesprek zou gaan, dit blijkt nu niet het geval.

Volgens het Duitse RTL is het namelijk zo dat de contractbesprekingen over de zomerstop worden heen getild. Dat betekent dus dat Haas en Schumacher voorlopig nog niet met elkaar in gesprek gaan over een nieuw contract. Volgens de Duitse zender wordt er op zijn vroegst pas weer gesproken over het contract in Monza. Schumacher debuteerde vorig seizoen voor het Amerikaanse team en versloeg toen vrijwel elke race zijn teamgenoot Nikita Mazepin. Dit jaar is Magnussen zijn teamgenoot en zijn de rollen omgedraaid.