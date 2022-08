Capito looft Albon na contractverlenging: "Gewaardeerd lid van Williams"

Gisteren kwam het team van Williams met groot nieuws. De Britse renstal maakte bekend dat Alexander Albon zijn contract heeft verlengd. De Thaise Brit tekent een nieuw meerderjarig contract waardoor hij dus ook aankomend seizoen in actie zal komen voor de legendarische Britse renstal.

Albon rijdt sinds dit seizoen voor Williams nadat hij vorig seizoen fungeerde als Red Bull-reserve. Albon is bezig met een redelijk eerste jaar in het blauw, meermaals eindigde hij in de punten in de vaak langzame Williams. Toch maakt hij een stabiele en sterke indruk, mede hierdoor heeft hij dus een nieuw contract gekregen bij Williams.

Waardering

Bij het team is men ook in zijn nopjes met Albon. Teambaas en CEO Jost Capito heeft veel lovende woorden voor zijn sterkste coureur. In een persbericht over de contractverlenging sprak Capito zich uit: "Alex is een fantastische coureur en hij is een gewaardeerd lid van Williams. We zijn dus blij dat we kunnen bevestigen dat we met hem kunnen blijven werken voor langere tijd. Alex brengt een goede mix van skills en inzicht. Dat zal ons team naar meer succes helpen."

Populair

Capito merk eveneens op dat Albon voor een soort frisse wind zorgt bij het team. De Thai is zeer populair onder de fans en kreeg de lachers op zijn hand met bijvoorbeeld zijn rode haar. Capito gaat dan ook door met zijn lofzang voor zijn coureur: "Hij is een sterke coureur. Hij heeft laten zien dat hij een populair en loyaal onderdeel is van het team. We zijn blij dat hij voor een stabiele basis kan zorgen om ons te helpen ontwikkelen in dit nieuwe tijdperk."